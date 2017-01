Due auto rubate sono state ritrovate ieri dalle Volanti durante l'attività di controllo del territorio. Recuperato anche uno scooter rubato. I veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Gli agenti hanno trovato una Renault Clio, denunciata come provento di furto da un cittadino di Medesano (era nei pressi di via Jenner) e una Fiat Ritmo, registrata come auto di interesse storico. La Ritmo è stata rintracciata tramite l'antifurto satellitare a Parma, in via Guidotti.

Recuperato anche uno scooter Honda di grossa cilindrata nei pressi del centro commerciale Eurosia.



Nell’ambito degli stessi servizi, sempre ieri, è stato denunciato un minorenne residente a Sorbolo, italiano di origini etiopi, per inosservanza del provvedimento di foglio di via obbligatorio.