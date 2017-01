Muore nel bagno della Casa della Salute

Era venuto negli ambulatori della Casa della Salute Pintor-Molinetto per accompagnare un familiare, ma mentre attendeva il turno per la visita ha spiegato di non sentirsi bene e di dover andare in bagno. Non vedendolo tornare, la persona con lui ha dato l'allarme.

Un uomo di 60 anni è morto così, nel bagno della struttura di via Pintor, mentre accompagnava un famigliare a una visita medica. Subito, una volta scattata l'allerta, sono intervenuti medici e infermieri della struttura, ma tutto è stato vano. I medici del Servizio 118, chiamati dai responsabili della Casa della Salute, hanno constatato che il decesso è avvenuto per cause naturali.

Nella struttura sono arrivate le forze dell’ordine per gli accertamenti previsti, mentre il personale medico ha prestato la prima assistenza al famigliare, sconvolto per quanto accaduto. r.c.