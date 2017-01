La docente materana vince la causa: iIlegittimo trasferimento a Parma

Il giudice del lavoro presso il Tribunale di Parma, Giuseppe Coscioni, ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dall’avvocato Francesca Chietera, legale di una docente di 57 anni della provincia di Matera, giudicando illegittimo il trasferimento attivato nella città emiliana con la legge sulla «buona scuola», imponendo al Ministero della Pubblica istruzione il trasferimento nella provincia di provenienza e il rispetto delle graduatorie di merito.

Il Ministero «non ha tenuto in alcun modo conto della posizione posseduta dalla ricorrente 'postergatà rispetto ad altri insegnanti, anche di fuori regione che, pur avendo un punteggio inferiore sono rimasti a lavorare in Basilicata. Il Tribunale, nel riconoscere la sussistenza delle ragioni d’urgenza, ha evidenziato come il trasferimento della docente a Parma, in un istituto omnicomprensivo, 'rischia di pregiudicare irreparabilmente i legami affettivi e familiari della ricorrente».

«E' una bella soddisfazione - ha spiegato l’avvocato - che dimostra come il confuso sistema di algoritmo congegnato dalla legge sulla buona scuola confligge con i più elementari principi meritocratici, da rispettarsi in qualsivoglia procedura concorsuale a tutela non solo della professionalità dei docenti, calpestata da provvedimenti irrazionali, quanto dei principi di imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, costituzionalmente riconosciuti». L’avvocato Chietera assiste anche altri 20 docenti sui quali dovranno pronunciarsi i magistrati locali e di altre province.