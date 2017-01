La squadra di pronto intervento di Iren è partita per l'Italia centrale

La Protezione civile ha chiesto ad Iren di attivare la sua unità di pronto intervento per le zone colpite da forti nevicate e terremoto nell'Italia centrale. Fanno parte della squadra anche quattro tecnici e due automezzi con cestello di Parma.

Così a mezzogiorno è partita dal punto di raccolta della sede di Reggio Emilia l’autocolonna Iren.

Lo dice un comunicato di Iren, che prosegue:

"L’unità di pronto intervento, attivata a seguito dell’urgente richiesta della Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna all’interno del coordinamento nazionale, che è guidato dalla Provincia di Trento, è composta da due automezzi con cestello provenienti dalla sede di Parma con un equipaggio di quattro tecnici per interventi legati all'emergenza, un furgone 4x4 per la logistica, due spargisale da 110 e da 60 quintali con due autisti messi a disposizione dalla sede di Piacenza ed altri due spargisale da 100 quintali con altri due autisti provenienti dalla sede di Reggio Emilia. Tutti i mezzi sono attrezzati con gomme antineve e catene e riforniti di materiale.

All’autocolonna si è poi aggiunto un fuoristrada 4x4, ed altri specialisti, portando complessivamente a 10 i tecnici di Iren a disposizione per l’emergenza. L’unità di pronto intervento è coordinata da Alberto Bonora di Iren, con funzioni di capo missione e responsabile del collegamento con la Protezione Civile.

La situazione nei comuni di Marche ed Abruzzo, colpiti dalle intense nevicate dei giorni scorsi, è particolarmente critica. Iren ha subito accolto l’invito della Protezione Civile ad attivare l’unità di pronto intervento che si sta dirigendo nella zona interessata alle nevicate. L’autocolonna è previsto possa arrivare in serata nei luoghi dell’emergenza. In particolare i mezzi opereranno lungo la SS 209 nella zona di Camerino, Musso ed in Val Nerina. L’unità di pronto intervento Iren è in costante contatto con le sale operative della Protezione Civile di Fermo e di Macerata per l’opportuno coordinamento".

"Iren S.p.a., azienda del territorio - conclude il comunicato - è vicina alle popolazioni colpite dall’emergenza con i propri mezzi che mette a disposizione della Protezione Civile assieme ai propri tecnici, in segno di solidarietà e sostegno a chi è così duramente colpito dalle avversità".