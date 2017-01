Metano e gpl per auto: arrivano gli ecoincentivi

Sono nuovamente disponibili gli ecoincentivi per trasformare a metano o a gpl l'alimentazione delle auto, grazie ad Icbi, "Iniziativa carburanti a basso impatto ambientale", che ha messo a disposizione un finanziamento di 1,8 milioni di euro a livello nazionale.

Ecco le tipologie di ecoincentivi: incentivo di 500 euro per l'installazione di un impianto gpl su mezzi privati Euro 2 e 3 alimentati a benzina; incentivo di 650 euro per l'installazione di un impianto a metano su veicoli privati Euro 2 e 3 alimentati a benzina; incentivo di 750 euro per l'installazione di un impianto gpl su veicoli commerciali Euro 2-3-4-5; incentivo di 750 euro per l'installazione di un impianto gpl su veicoli commerciali con alimentazione a diesel; incentivo di 1000 euro per l'installazione di un impianto a metano su veicoli commerciali con alimentazione a diesel.

Per informazioni è possibile visitare il sito www.ecogas.it/ICBI2016/index.html o icbi.comune.parma.it/project/default.asp. P. Dall.