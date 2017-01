Albino Rinaldi, il signore dei «Baci»

Una stretta di mano, un sorriso. Bastava la parola, una sola. Tutte le altre servivano alle domande dell’amicizia e magari al racconto di una barzelletta che facesse del sorriso una risata. Era l’uomo dei Baci, Albino. Il rappresentante che di locale in locale, in tutta la provincia, annunciava l’arrivo dei prodotti della Perugina. E soprattutto di quegli storici cioccolatini avvolti in un verso, in una citazione su un rettangolo di carta semitrasparente. Già dall’esterno su quelli ordinati attraverso di lui si poteva leggere simpatia, rettitudine e garbo. Non è un caso che Albino Rinaldi sia stato per una trentina d’anni rappresentante di una delle più prestigiose marche di dolciumi. La dolcezza appartiene agli uomini forti, a chi non ha bisogno di urlare per farsi sentire. Benvoluto da tutti, Albino mai una volta deve avere alzato la voce. Così, in silenzio se n’è andato, l’altro ieri, in un sonno che si è fatto senza ritorno. Ma la sua morte è di quelle che fanno rumore, perché aprono un vuoto. Oggi alle 14,15 (alle 14 la partenza dal Maggiore), nella chiesa della Trasfigurazione di via Sidoli, si svolgeranno le esequie.

Rinaldi era un montanaro di mare: nato a Savona 84 anni fa da madre ligure e padre nevianese. Di Savona è anche la moglie, Elsa Depperu, sposata nel 1961. Una vita insieme, come oggi è difficile che accada. Giorgio, 52 anni, e Claudio, 48, sono i frutti della loro unione e i motivi del loro orgoglio. Il primo lavora per la Xerox, il secondo è vicedirettore della Gazzetta di Parma. Dopo il matrimonio, Albino ed Elsa si erano subito trasferiti: lui alle spalle aveva una maturità classica e qualche esame a Medicina dopo il quale aveva capito di desiderare altro. In un primo tempo, era stato assunto, nel reparto abbigliamento di una Rinascente che tra i dipendenti aveva anche un certo Giorgio Armani. . Poi si era trasferito a Feltre ai grandi magazzini Unic. Dopo due anni, era cominciata l’avventura «itinerante», con il trasferimento a Empoli: da allora, Albino sarebbe stato viaggiatore di commercio per la Perugina. Il periodo toscano dei Rinaldi durò fino al 1976. Quell’anno, quando gli chiesero se volesse prendersi carico della zona di Parma, a Rinaldi vennero in mente i monti del Nevianese e le estati vissute al fianco dei cugini durante le vacanze da ragazzo. Fu un ritorno a casa, a una delle sue due radici.

Presto, non ci sarebbero stati bar o tabaccherie della città e della provincia in cui non si conoscesse quell’uomo distinto, dall’accento diverso dagli altri e con un sorriso per biglietto da visita. Sempre di buonumore, ma pronto a indignarsi, come tutti gli italiani onesti che di questo Paese sventurato si sentono figli innamorati e ostaggi allo stesso tempo. La vendita di cioccolatini, uova o panettoni spesso era un pretesto: difficile stabilire dove finisse il rapporto commerciale e dove cominciasse quello umano, nei suoi giri di rappresentanza. Uno stile che gli permise di conquistarsi la stima non solo dei clienti, ma anche dell’azienda, che lo premiò con viaggi a Budapest e in Kenya (ben prima dell’era dei low cost). Alla Perugina, poi si sarebbe affiancata anche la Fratelli Rinaldi importatori (che in Italia, tra gli altri prodotti, vende il whisky Macallan). Lui giocava sull’omonimia, proponendo anche quei prodotti: «Non sono proprio un fratello, semmai un cugino…» scherzava.

Il lavoro a Parma, le briscole e i tresette a Neviano nei fine settimana e le vacanze estive a Savona. Fu così per tutta la vita, prima con Giorgio e Claudio, poi, dopo la pensione, con Laura, la nipote oggi diciottenne, figlia di Giorgio. Anche a lei la parte marina di Albino insegnò a nuotare. Non che lui fosse un grande sportivo. Semmai, il più delle volte le pulsazioni gli si acceleravano per le pedalate altrui. Quelle di Bartali prima e di Bitossi «cuore matto» poi. Altrimenti, erano giochi di squadra, come le puntate nelle amate trattorie ruspanti, quelle ormai in via d’estinzione, con la famiglia e gli amici. Il buon cibo e il vino rosso senza eccessi di grado erano tra le sue passioni. Da affiancare alle partite a carte. Ancora adesso, prima del peggioramento e del ricovero, almeno un paio di volte alla settimana, da Parma partiva per Neviano per l’ennesima sfida. Fino all’ultimo lassù lo hanno aspettato nei giorni scorsi. Speravano di poter presto tagliare di nuovo il mazzo con l’Highlander (così lo aveva soprannominato un amico medico, vedendo a quante prove fosse scampato). Non è andata così. Ma l’Highlander se n’è comunque andato da vincitore, per tutte le volte in cui l’ha fatta in barba alla morte. E’ spirato addormentandosi, dopo aver stretto un’ultima volta la mano a Giorgio seduto al suo capezzale. Un gesto che vale un contratto, per gente come lui. Questo era d’amore per la vita, senza scadenze.