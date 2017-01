Vigili, la Fabbri si scusa con Bonsu e lo risarcisce

Quella vicenda che l'ha vista pesantemente coinvolta, dopo otto anni di processi, Simona Fabbri non vedeva l'ora di chiuderla. E proprio per questo motivo, alla vigilia della sentenza di appello arrivata una decina di giorni fa, ha depositato una lettera di scuse alla vittima di quel caso balzato agli onori delle cronache nazionali, Emmanuel Bonsu, riconoscendogli anche un risarcimento di 20mila euro.

Una lettera di scuse in cui l'ex vicecomandante della polizia municipale di Parma ammette, per quanto di propria competenza, le responsabilità avute nella vicenda dell'arresto illegale del giovane ragazzo ghanese, all'epoca dei fatti minorenne, scambiato per il palo di uno spacciatore al parco Falcone e Borsellino nel corso di un'operazione dei vigili urbani mirata proprio al contrasto dello spaccio di droga.

La Fabbri, oggi 47enne, ha dunque rivolto le proprie scuse al ragazzo, che ora vive a Londra, assumendosi la propria parte di responsabilità per i fatti di quel 29 settembre 2008: infatti, per quanto non fosse materialmente presente al momento dell'arresto di Bonsu (stava infatti partecipando all'arresto di uno vero spacciatore, sempre nel parco), era comunque il più alto in grado fra i vigili intervenuti all'operazione, e comunque è stata lei in seguito a firmare e avallare tutti i relativi atti al comando della polizia municipale.

Con la sentenza di appello di pochi giorni fa a Bologna, la Fabbri è stata condannata per calunnia, arresto illegale e falso (per l'accusa ingiusta a Bonsu di avere opposto resistenza). La pena stabilita è stata quindi di tre anni di reclusione, rispetto ai sette anni e mezzo del primo grado, quando lei e anche gli altri imputati erano stati ritenuti responsabili anche per sequestro di persona. Due anni fa, infatti, la Cassazione aveva derubricato il reato di sequestro di persona in quello di arresto illegale, disponendo un giudizio di appello bis solo per tale imputazione, con conseguente rideterminazione della pena.

Di fatto, grazie al pentimento della Fabbri al risarcimento, l'ex vicecomandante (che si era dimessa dopo i fatti) ha ottenuto le attenuanti generiche, che hanno «annullato» le aggravanti, mantenendo la pena entro i tre anni, rispetto ai quattro e mezzo chiesti dall'accusa: circostanza che, quando la condanna sarà definitiva, le eviterà il carcere, consentendole di accedere all'affidamento ai servizi sociali. r. c.