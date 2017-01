Dall'Olio si ritira dalle primarie. "Sostengo Scarpa"

I candidati alle primarie del centrosinistra restano tre. Nicola Dall'Olio ha annunciato il suo ritiro per sostenere Paolo Scarpa, "con il quale ci sono ampie convergenze di idee e di programma". L'annuncio durante una conferenza stampa. Dall'Olio ha poi spiegato : "Se tenessi alle poltrone avrei continuato. L'obiettivo è avere più possibilità di vincere le elezioni comunali unendo le forze prima delle primarie. Scarpa: sono e resto candidato civico, ma riconosco il ruolo importante del Pd e non sono contro i partiti ma al loro fianco". Non ha mancato di lanciare una frecciata a Pizzarotti: "La candidatura di Pizzarotti in contemporanea con nostro annuncio è un chiaro segnale che ha sentito il bisogno di avviare in anticipo la campagna elettorale togliendo spazio anche al nostro annuncio e a quelli di altri candidati". Dall'Olio e Scarpa hanno comunque detto che Pizzarotti "sarà un avversario difficile. Ma che uniti possiamo batterlo".