Un soccorritore parmigiano: "Situazione drammatica, non lasciamoli soli"

"Dedico a tutte persone sensibili questa foto. Lì dove c'era una casa, ora ci sono solo macerie coperte di neve.

Poco distante una azienda agricola, portata avanti da due ragazzi.

Vi voglio dire, non smettiamo di aiutare queste persone, sono il futuro ma anche un presente pieno di amarezza e sacrifici.

Facciamo sentire il nostro affetto, mettiamoci la faccia, per dire a tutte queste persone, Non Sarete Mai Soli."

A parlare, attraverso i social network, è Luigi Iannaccone. Il presidente del Seirs Croce Gialla è tra i volontari parmigiani della Protezione Civile partiti un'altra volta per Amatrice e i paesi vicini. Le prime volte a soccorrere la vita e poi il ritorno alla vita tra le macerie, ora a darsi da fare tra quelle macerie e la precarietà sommersa dalla neve. "E la situazione della popolazione è decisamente peggiore di come si possa immaginare", racconta chi è là.

Tra le ultime donazioni consegnate nelle Marche, parmigiano reggiano, generi alimentari vari, coperte, ma anche latte in polvere per alimentare vitelli e ovini e mais per mucche. "Permetteranno per almeno un mese di affrontare necessità indispensabili per la vita e per il lavoro. Un grazie per il lavoro fatto, un grazie alle associazioni per l'unita' di intenti e al Progetto Gestione Emergenze dell'Unione Industriali di Parma.

Dimostrazione concreta che gli aiuti, si ricevono e si donano, senza ma, senza se". Tra le buone notizie, a Norcia, nel container donato da Parma, si è riattivata la panettiera- negozio di alimentari.

E' accora attiva la sottoscrizione della Gazzetta di Parma a favore dei terremotati