Scuola aperta alla primaria“Casa Famiglia”

L’OPEN-WEEK si svolgerà presso la scuola primaria “Casa Famiglia” di via Cocconcelli 10 a Parma.

E’ possibile visitare la Scuola durante le ore di lezione. E’ il modo migliore per vedere la scuola nel

quotidiano, entrando nelle classi e assistendo alle lezioni, potendo chiedere ragione di ciò che si vede.

I genitori che fossero interessati, dovranno prenotarsi per la partecipazione alle lezioni dell’open-week.

Il calendario prevede:

- LUNEDI’ classe 1 ore 10,45 musica

classe 1 ore 11,45 lezione con insegnante in classe

- MARTEDI’ classe 1 ore 14,00 laboratorio creativo

classe 5 ore 15,00 lezione con insegnante in classe

- MERCOLEDI’ classe 2 ore 10,45 inglese

classe 2 ore 11,30 lezione con insegnante in classe

- GIOVEDI’ classe 1 ore 14,30 lezione con insegnante in classe

classe 2 ore 15,30 motoria

- VENERDI’ classe 1 ore 9,10 inglese

classe 2 ore 9,30 musica

classe 2 ore 10,30 lezione con insegnante in classe

classe 5 ore 11,15 lezione con insegnante in classe