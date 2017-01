Le offerte dei lettori per il centro Italia: ecco cosa è stato consegnato

Terra ferita, terra invasa dall'inverno e assediata dalla fame. I volontari, i lettori della Gazzetta, le aziende e gli agricoltori della nostra provincia continuano a essere in trincea con chi soffre. A ogni grande scossa, a ogni colossale nevicata in centro Italia si risponde con una partenza. Anzi, di più. L'ultima è stata sabato scorso. E sabato prossimo un'altra spedizione partirà per le Marche, organizzata dal Comitato provinciale della Protezione civile di Parma.

Oggi, intanto, un'altra missione trasforma la strada tra Parma e il cuore del disastro in un filo diretto della solidarietà. Da percorrere al lento passo dei bilici, con i volontari della Seirs Croce Gialla ad aprire il cammino, per l'ennesimo viaggio organizzato insieme con il Programma gestione emergenze dell'Unione parmense industriali. A cinque mesi esatti dall'inizio della tragedia del sisma infinito, c'è da combattere la fame. Della gente, di chi da un giorno all'altro ha perso la casa e ogni fonte di reddito. Anche la fame degli animali si deve combattere: stalle e fienili sono crollati. Una spessa coltre di neve ricopre ogni filo d'erba. Così, è l'urgenza fame la prima alla quale si deve dare risposta. Con questo obiettivo, dalla nostra città parte alle 4 un autotreno della Ct Transport carico di generi alimentari. A donarli, i lettori della «Gazzetta» e la Rodolfi Mansueto.

Dei soldi raccolti grazie alla sottoscrizione avviata dal nostro quotidiano si sono investiti altri seimila euro. Con essi si sono acquistati 1.800 chili di pasta, 2.000 di tonno e 450 di ragù, oltre a 135 litri di olio extravergine d'oliva. A metterli a disposizione a prezzo di costo è stata la ditta Bertolotti di San Pancrazio. Un'altra bella pagina di fatti scritta dai nostri lettori. L'azienda conserviera di Ozzano Taro, invece, ha donato sei bancali di prodotti, tra 1.235 chili di passato e 3.600 chili di polpa di pomodoro. Sono in latte grandi, da cinque chili, destinate alle cucine da campo: questi sono i «ristoranti» della speranza (e della necessità) della gente che ha perso ogni cosa.

Il viaggio di un secondo camion ha invece lo scopo di contribuire alla sopravvivenza dell'economia del territorio: anche le mandrie di mucche e le greggi di ovini non hanno di che nutrirsi. E se la mancanza di mangime stermina gli animali, l'intera fascia appenninica rischia di restare strangolata. Per questo, sul bilico della Lanzi trasporti tre aziende agricole (di Vicomero, di Sant'Andrea di Torrile e di Colorno) hanno caricato 34 balloni di fieno da parmigiano.

Una spedizione nata da un vero e proprio slancio del cuore: tutto è stato organizzato in quattro e quattr'otto, tra sabato e domenica, con un passaparola tra i proprietari di tre grandi fattorie. Visto che la solidarietà non prevede i vuoti, anche il pick up del Seirs, oltre al proprio carico umano di volontari trasporterà generi di prima necessità sul cassone: ossia una fornitura di tonno e di sgombro donata dalla Rizzoli Emanuelli. Inoltre, verranno trasportate anche confezioni di mangime per cani. Il fuoristrada e i due camion partiti ben prima dell'alba dal casello di via Colorno viaggeranno per proprio conto fino a Foligno. Da qui in poi, visti i danni del sisma e del maltempo, le incognite diventano troppe, troppo rivoluzionata la cartografia.

Così, gli ultimi chilometri saranno affrontati con un mezzo della Protezione civile umbra a fare da apripista. Fino a Norcia. E' la città di San Benedetto la destinazione del carico di quest'oggi: gli aiuti alimentari per la popolazione verranno scaricati nel magazzino della Prociv incaricata della distribuzione finale alle cucine da campo. Il fieno sarà invece stivato in una struttura dell'Esercito. L'«ultimo miglio», saranno gli allevatori a percorrerlo. Ma nei casi in cui nemmeno i trattori riescano a superare i muri di neve sulle strade che affrontano le montagne, si provvederà a portare i balloni con gli elicotteri. Dopo tanta neve, che dal cielo scenda anche un po' di concreta speranza.