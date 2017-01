Aveva sessanta cellulari in casa, oltre a 15.200 euro in contanti, il 24enne fermato dai carabinieri del nucleo Radiomobile in via La Spezia, mentre girovagava in bici con fare sospetto. Il giovane, di origine albanese, è ora in arresto per spaccio. Indosso, al momento del fermo, aveva sei grammi di cocaina già confezionati e in casa c'erano altri 26 grammi di eroina da <preparare> per lo spaccio. Il giovane risulta incensurato.