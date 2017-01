"Bello Figo Roma non ti vuole", ancora minacce al rapper

«Bello Figo Roma non ti vuole». Con uno striscione attaccato vicino al locale a Roma che dovrà il 4 febbraio ospitare l’esibizione del rapper ghanese già costretto a cancellare date del suo tour per le minacce di gruppi di destra.

«Abbiamo inoltrato una diffida tramite raccomandata agli organizzatori di tale evento - spiega Azione Frontale, che ha formato lo striscione, su Facebook - non possiamo permettere che questo personaggio si presenti nella nostra città e canti le sue canzoni di scherno verso il popolo italiano, istigando all’odio i suoi connazionali, non possiamo tollerare che un personaggio del genere prenda in giro il popolo italiano. Azione Frontale metterà in atto ogni iniziativa affinchè l’evento di tale uomo non avvenga, siamo pronti a picchettare l’entrata del locale».

Bello Figo, che risiede a Parma, nei suoi testi prende in giro i pregiudizi e gli stereotipi sugli stranieri in Italia, (ANSA).