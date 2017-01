Musei Civici, le attività del fine settimana

Dal 1°ottobre 2016 l’ingresso ai Musei Civici di Parma è gratuito: i visitatori di tutte le età potranno scoprire il patrimonio della nostra città grazie ad una serie di attività, visite guidate e workshop per grandi e piccoli, promosse dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Di seguito il calendario delle attività a ingresso gratuito previste per sabato 28 e domenica 29 gennaio.

Pinacoteca Stuard

Sabato 28 gennaio

Ore 15.00: Dipinti d’oro

Laboratorio per famiglie dedicato ai dipinti illuminati dall’oro della Pinacoteca: come i pittori del Trecento, grandi e piccoli daranno forma a un quadro “a fondo oro”. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1ora e 30 minuti. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

Ore 16.30: Visita guidata alla Pinacoteca.

Domenica 29 gennaio

Ore 16.30: Visita guidata alla Pinacoteca.

Castello Dei Burattini

Sabato 28 gennaio

Ore 11.00: Burattini e marionette

Uno speciale percorso per famiglie per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti.

Domenica 29 gennaio

Ore 11.00: Burattini e marionette

Uno speciale percorso per famiglie per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti.

Ore 16.00: Caccia al tesoro… dei Burattini!

Attraverso indizi nascosti e divertenti domande, i bambini andranno alla scoperta dei Burattini e delle Marionette che abitano il Museo per trovare infine un vero tesoro! Età: 4 – 9 anni. Numero max: 15 bambini. Durata: 1ora 30 minuti. È richiesta la prenotazione: tel 0521-031631.

Casa della Musica

Domenica 29 gennaio

Sala dei Concerti ore 17.30

Il canto delle Sapienze – Concerto per il Giorno della memoria

Musiche ebraiche composte dal M° Riccardo Joshua Moretti,

con Riccardo Joshua Moretti, pianoforte, Luigi Mazza, violino, Roberto Ilacqua, viola Alessandro Protani, violoncello Pierluca Cilli, contrabbasso.

Ingresso gratuito

Informazioni

L’ingresso ai Musei e alle attività, realizzate da personale specializzato dei Musei, è gratuito.

Per le visite guidate non è necessaria la prenotazione.

Castello dei Burattini: tel 0521-031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

Pinacoteca Stuard: per il laboratorio è gradita la prenotazione (numero max 15 bambini): tel 0521-508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

Casa della Musica: tel 0521-031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it