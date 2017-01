Lui e i suoi complici hanno provato a truffare almeno cinque anziani di età compresa tra il 79 e 104 anni. Ma nessuna delle possibili vittime è caduta nella trappola del falso avvocato che chiede soldi per liberare un parente coinvolto in un incidente stradale (tutto inventato, ovviamente). Quando il 52enne napoletano è andato per incassare, ha trovato i carabinieri. Per lui, una denuncia per truffa aggravata. L'ennesima.