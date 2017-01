Parco di via Tiepolo. i residenti contribuiranno alla riqualificazione

E' stata sottoscritta questa mattina la convenzione tra Comune e Comitato di cittadini di via Toscana che - in un progetto di cittadinanza attiva - contribuiranno alla riqualificazione del Parco di via Tiepolo. Erano presenti l'assessore ai lavori pubblici Michele Alinovi, il capo gabinetto del sindaco, Francesco Cirillo, l'architetto Silvano Carcelli, direttore del Settore Lavori pubblici e patrimonio del Comune, accanto ai rappresentanti dei cittadini del Comitato di via Toscana con il presidente Francesco Carpi.

L'intervento nasce dalla sinergia tra pubblico e privato e prende spunto proprio da una proposta che il Comitato ha presentato al Comune per interventi di recupero e riqualificazione dell'area verde a proprie spese.

Il comitato “Via Toscana Svegliati”, infatti, tramite il presidente Carpi, aveva presentato al sindaco, alcuni mesi fa, la propria proposta di riqualificazione dell’area verde del “Parco di via Tiepolo”, con particolare riguardo al potenziamento del sistema di illuminazione. La sottoscrizione della convenzione dà il via alla collaborazione che si concretizzerà, nei prossimi mesi, in un processo di riqualificazione urbana condiviso.