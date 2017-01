Pene da un anno a un anno e 7 mesi per o cinque stranieri specializzati in furti nei cantieri. Lo scorso maggio i carabinieri del nucleo investigativo di Parma avevano eseguito cinque provvedimenti cautelari a carico di altrettanti immigrati moldavi e rumeni autori di 13 furti ai danni di ditte e cantieri di Parma e del Parmense. In tutto, gli arrestati sono accusati di aver rubato 8350 litri di carburante, un furgone, un'auto e attrezzi da lavoro. L'operazione era stata denominata “Attila”.