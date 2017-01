Parma in sella: Matteo Manghi vince il concorso del Touring

"Italia in bicicletta": era questo il titolo del contest fotografico lanciato dal Touring Club Italiano per raccontare il Belpaese in sella alle dueruote. E nella sezione community, tra le 100 foto più votate dagli utenti sul sito www.touringclub.it la giuria tecnica composta da Stefano Brambilla, giornalista del Touring Club Italiano, dalla photoeditor della rivista Touring Daria Bonera, e dai fotografi professionisti Michele Morosi, Andrea Forlani e Francesco Tomasinelli, ha scelto le 10 migliori e in particolare la migliore. Che è quella che racconta Parma con gli occhi di Matteo Manghi. Il suo scatto si intitola "La luce del mattino" ed è stata scattata in via Al Duomo. Un omaggio alla sua città e alle sue passioni: così si potrebbe riassumere lo scatto di Matteo, 32 anni, parmigiano doc, da sempre appassionato di montagna, ma anche di fotografia e della sua città. "Parma ha un legame particolare con la bicicletta, moltissimi abitanti girano con le due ruote" racconta. "Ricordo quanti scampanellii dopo le elezioni del Sindaco... Bici è per me sinonimo di riqualificazione dei centri cittadini, ma anche una filosofia e un modo per stare in forma". Matteo si è svegliato presto, il giorno dello scatto vincente, proprio per fare qualche foto attorno al Duomo e al Battistero. "Sono stato premiato dalla luce dell'alba e dal passaggio del ciclista, che è arrivato nel momento giusto" dice. "Bastava che fosse un metro a destra o sinistra e non sarebbe stata la stessa cosa...".

Le dieci fotografie premiate riassumono un po' tutti gli aspetti che legano Italia e bicicletta: ci sono foto di ciclisti urbani, che ogni giorno vanno al lavoro o a far compere pedalando per le città (Parma, Milano, Bologna, Lucca); scatti di biker infaticabili, che amano scalare vette in sella alle loro potenti mountain bike; immagini del Nord (le Alpi, le città, la nebbia), del centro (gli Appennini immersi nella neve), del sud (la Puglia più insolita, un vicolo di Sardegna). Un bel panorama di che cosa si può fare e dove si può andare in Italia in bicicletta.