Aveva ridotto in fin di vita un connazionale per motivi di gelosia accoltellandolo con furia dopo averlo cosparso di benzina in via Treviso: condannato a 7 anni con rito abbreviato Imbert Amaurys Mercedes Castillo, operaio di 36 anni, domenicano, protagonista di una violenta aggressione lo scorso aprile nel quartiere San Leonardo (leggi). È' stato condannato a risarcire i danni alla vittima con provvisionale di 20 mila euro. Il caraibico era stato rintracciato e arrestato per tentato omicidio dagli uomini della Squadra mobile in un bar di via Gramsci, vicino a piazzale Santa Croce.