Via Gibertini, uccide la compagna e si toglie la vita

Una coppia è stata trovata morta in un appartamento al civico 6 di via Gibertini, nel quartiere San Lazzaro. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. La morte della donna, Arianna Rivara, una parmigiana di 43, e dell'uomo, Paolo Cocconi, un parmigiano di 51 anni, entrambi dipendenti della Barilla, sarebbe avvenuta poco dopo la mezzanotte. Sul posto i carabinieri, che questa mattina hanno completato i rilievi con l’ausilio della Scientifica. L’appartamento è stato posto sotto sequestro, mentre proseguono le indagini soprattutto per definire modalità e cause della vicenda.

