Treno investe auto: interrotta la linea Brescia-Parma. Un ferito grave

Un treno ha investito un’auto a un passaggio a livello stamani alla periferia di Brescia.

Secondo quanto riferito dal 118, il conducente della vettura è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale, mentre non vi sarebbero feriti a bordo del convoglio.

L’incidente che ha visto l'investimento di un’auto da parte di un treno alle porte di Brescia ha causato la sospensione della circolazione dalle 6 lungo la linea Brescia- Parma.

L’automobile - spiega Rfi - ha abbattuto le barriere di un passaggio a livello chiuso e regolarmente funzionante fra le stazioni di Brescia e San Zeno Folzano.