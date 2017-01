Prorogati i lavori Iren in via Ruggero da Parma, via Capelluti e piazzale Pablo

Sono prorogati fino al prossimo 17 febbraio i lavori in carico a Iren per la sostituzione e l'adeguamento dimensionale dei collettori fognari nella zona di via Ruggero da Parma, via Capelluti e piazzale Pablo con l'istituzione del divieto di circolazione, ad eccezione dei residenti diretti ed in uscita dai passi carrai, secondo le esigenze di cantiere. Prevista anche l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, 24 ore su 24, nei 10 metri prima e dopo gli scavi.

Inoltre dall'8 febbraio al 17 febbraio è previsto il restringimento di carreggiata in piazzale Pablo all'incrocio con via Ruggero e la destituzione degli stalli di sosta 15 metri prima e dopo l'incrocio e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

I titolari di posti auto interni, nei periodi di inagibilità dei passi carrai, potranno ottenere autorizzazione temporanea di sosta in Zona 14, rivolgendosi allo sportello Infomobility presso il Centro Servizi al Cittadino del Duc.

I lavori in generale riguardano i lavori che sta facendo Iren per la sostituzione, con adeguamento dimensionale, dei collettori fognari, insufficienti nella zona, e la contestuale sostituzione delle ormai vetuste reti di gas e acqua.

Nel caso specifico si tratta delle reti su via Ruggero da Parma, per terminare le quali IREN ha richiesto al Comune una proroga, fino al 17 febbraio.