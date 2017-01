Fanno spesa gratis: bloccati e denunciati quattro minorenni

Alla cassa avevano presentato una bibita. Una sola, da nemmeno un euro. Ma nelle tasche avevano infilato prodotti per 90 euro, togliendo l'etichetta magnetica che avrebbe fatto scattare il suono delle barriere antitaccheggio. Scaltri ma non scaltrissimi: le loro mosse erano state notate dall'addetto alla vigilanza del supermercato Esselunga di via Emilia Ovest. Che ha chiesto l'intervento del 113. Sul posto ieri pomeriggio sono arrivati gli agenti delle Volanti della Questura, che hanno bloccato i quattro giovani. Anzi, giovanissimi. Sono tutti minorenni, tra i 14 e i 16 anni, di origine senegalese e residenti tra Parma e Monticelli.

I quattro hanno restituito "spontaneamente" la merce presa dagli scaffali e nascosta nei giubbotti, sono stati identificati ed accompagnati in Questura per formalizzare gli atti dovuti e poi - denunciati per furto aggravato in concorso - sono stati riaffidati alle famiglie.