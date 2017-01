Dalla casa di Elisa a quella dove è morta Arianna: fiaccolata contro il femminicidio

E' in programma domani, domenica 29 gennaio, una Fiaccolata contro il femminicidio. Appuntamento alle 18, in via Sidoli, per partire dall'abitazione di Elisa Pavarani, per raggiungere quella in cui è stata uccisa Arianna Rivara, in via Gibertini.

L'iniziativa è promossa dalla coordinatrice del Consiglio dei Cittadini Volontari del quartiere Lubiana, Monica Reggiani, e vede il sostegno dell'assessorato alle Pari opportunità del Comune, guidato da Nicoletta Paci.

"Si tratta di un modo per dire no alla violenza contro le donne ed alla violenza in generale - dice la nota del Comune -. La cittadinanza è inviata a partecipare, per dare un segno di vicinanza non solo all'ultima vittima, ma come segno di solidarietà verso tutte coloro che hanno subito violenza e/o hanno perso la vita in circostanze analoghe".

Il percorso della fiaccolata