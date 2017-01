Influenza e mali di stagione, oltre 400 ricoveri in una settimana

Influenza e temperature rigide non danno tregua ai parmigiani. Anche questa settimana sono state in media oltre 300 al giorno le persone che si sono rivolte al Pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma soprattutto per i mali di stagione. A esserne maggiormente colpite le persone anziane, quelle affette da patologie croniche e i bambini.

Solo nell'ultima settimana sono stati oltre 400 i pazienti ricoverati nei reparti internistici e pediatrici del Maggiore, con una media che si aggira sui 45 ricoveri giornalieri. "Una situazione gestita dalla direzione dell’Azienda Ospedaliera con misure organizzative, cliniche e assistenziali che hanno portato a soddisfare le richieste di cure dei cittadini, grazie all'impegno di tutti gli operatori sanitari che hanno dato, anche in questa occasione, la loro immediata disponibilità", dice una nota dell'Azienda.

Proprio ieri la direzione sanitaria ha attivato 16 nuovi posti letto, posti che si aggiungono ai 480 letti internistici già presenti, rafforzando anche la collaborazione con l’Azienda Usl per gli ospedali di Vaio e Borgotaro e le strutture del privato accreditato. Importanti le misure adottate sul fronte degli organici con l’aumento del personale assistenziale in turno, l’assunzione, recentemente deliberata, di 7 infermieri, l’indizione del concorso a tempo indeterminato per implementare l’organico medico.

Da domani inoltre prenderà avvio una collaborazione con la Croce Rossa e l’Assistenza pubblica per ridurre le attese dei pazienti nel percorso di dimissione verso il proprio domicilio e, sempre per domani, è infine previsto un incontro tra il personale dell'emergenza, la direzione sanitaria e assistenziale per verificare l’efficacia delle misure adottate. Per affrontare al meglio i sintomi e gli effetti dei malanni di stagione rimane ovviamente centrale sul territorio il ruolo delle Case della salute, dei medici e dei pediatri di famiglia, preziosi alleati per evitare una corsa impropria al Pronto soccorso e garantire, nel contempo, l’efficacia delle cure.