Trovate lettere di Paolo Cocconi per Arianna

Il giorno dopo tutto è finito, parla solo la disperazione di chi è rimasto. E le domande. E i moniti delle donne in prima linea contro una strage inarrestabile: «Non accettate l'ultimo appuntamento. Guardatevi alle spalle».

Già, l'ultimo appuntamento di Arianna Rivara, giovedì sera nell'appartamento di via Gibertini, a casa dell'uomo che non si rassegnava a lasciarla andare - ha cancellato per sempre la sua vita. Morto anche lui: Paolo Cocconi non ha retto al peso di una colpa assoluta, si è ucciso ingurgitando una manciata di psicofarmaci e chissà cos'altro.

Perché Arianna era andata da lui quella sera? Aveva avuto un sentore - anche minimo - che quell'ex così insistente, così «ingombrante» nella sua incapacità di voltare pagina - potesse di colpo cambiare maschera, mostrare quella deforme e terrificante dell'assassino?

E' la domanda su cui ci si arrovella sempre, dopo. Da quel che trapela, Paolo Cocconi negli ultimi mesi soffriva di una forte depressione. Depressione che si era acuita dopo che la sua relazione con Arianna era arrivata al capolinea. L'estate scorsa si erano lasciati. Ma era lui che non voleva arrendersi, e riattaccava la stessa litania: torna con me.

Le minacce? Anche quelle sarebbero arrivate - confidano alcune voci vicine all'impiegata 43enne che amava i viaggi, l'arte e la vita all'aria aperta - ma non quelle frasi che in una donna accendono un campanello d'allarme, fanno alzare lo scudo. E ti spingono a chiedere aiuto, quando c'è ancora tempo. Il genere di minaccia sarebbe stato un altro, molto più subdolo. «Se non torni con me mi uccido». Anche questa frase rientra in un copione scritto da un'infinità di uomini: anche quella una forma di violenza, più o meno consapevole, che fa leva sul senso di colpa, sull'istinto di protezione delle donne spiazzate da tanta fragilità.

Probabilmente lei non pensava che potesse essere pericoloso accettare quell'ultimo appuntamento. Arianna sarebbe andata in via Gibertini «per chiarire», mettere un punto definitivo a quella storia ormai finita.

Con tutt'altre aspettative Cocconi aveva aspettato quella serata, organizzata nei dettagli. La cena, la sorpresa dell'anello prezioso in regalo. Il finale tragico ormai è scritto. Cos'abbia fatto scattare la furia omicida si può solo immaginare. Forse proprio quel dono. Un «no grazie», non lo posso accettare, che fa crollare di colpo il castello immaginato. Il solitario è stato trovato sopra una mensola: Arianna non l'aveva messo al dito.

Chi indaga deve mettere insieme altri tasselli di questo nuovo orrore. I carabinieri sono arrivati anche negli uffici della Barilla dove Arianna e Paolo lavoravano. Si sono portati via il pc di lui. Avrebbero trovato alcune lettere di Cocconi indirizzate ad Arianna, mai spedite.

L'autopsia dovrà svelare molto della drammatica sequenza finale. Com'è morta Arianna? Ancora la risposta non c'è. Le striature sul collo hanno subito fatto pensare che sia stata strangolata. Aveva anche una ferita alla testa, e questo apre altri scenari possibili: Cocconi l'ha colpita - e tramortita - mentre lei cercava disperatamente di difendersi? Oppure si è ferita mentre cadeva a terra, sopraffatta dalla morsa di quelle braccia muscolose?

Arianna ha urlato: quel grido «indescrivibile» ha fatto sobbalzare le giovani dirimpettaie di Cocconi, le tre studentesse che hanno dato l'allarme. Un urlo impossibile da dimenticare, come le parole della mamma di Arianna («io lo sapevo che mia figlia è qui dentro, è venuta qui per farlo ragionare»), accorsa quella notte in via Gibertini.

I familiari di Arianna adesso preferiscono il silenzio. «Forse un domani, quando sapremo meglio...», dice un parente.

Tra le amiche di lei è lo sgomento che prevale: «Non esiste nessuna comprensione - ha scritto Rossella - solo un gran buio assoluto... Solo tanti se, e tanti ma... un dolore lacerante, che attanaglia l'animo».