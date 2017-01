Venti offerte per chi cerca lavoro

Sulla Gazzetta di Parma l'appuntamento con la bacheca delle offerte di lavoro in collaborazione con monster.it.



Alcuni esempi

4) OPERATORE TRATTAMENTO E GHIERATURA

Azienda ricerca un/una operatore/operatrice trattamento e ghieratura. Il candidato ideale ha conseguito un diploma o una laurea in aree tecnico scientifiche. La risorsa si occuperà di lavoro su macchine tecnologicamente avanzate dotate di PLC e sistemi di supervisione e compilazione e gestione del flusso della documentazione del lotto. Si richiede conoscenza: degli aspetti EHS legati alla produzione con macchine automatiche, dei concetti generali di classificazione degli ambienti sterili e aspetti critici di sgombero linea, dell’utilizzo dei sistemi informatizzati, dei rischi chimici di manipolazione di sostanze attive e dell’utilizzo di macchine automatiche.

10) ANALISTA COMMERCIALE IT

Azienda operante nel settore delle tecnologie per la stampa digitale e per l’ufficio ricerca un/una analista commerciale IT. Il candidato ideale ha un diploma tecnico o informatico, ottima dimestichezza con gli strumenti informatici, una spiccata predisposizione al dialogo ed elevate capacità di relazione. La risorsa avrà la responsabilità della comprensione e dell'analisi dei fabbisogni delle aziende (clienti e potenziali clienti) in termini di infrastrutture hardware e soluzioni software e web standard e personalizzabili per l'ottimizzazione dei processi aziendali.

Sede di lavoro: Parma

18) TECNICO COLLAUDATORE TRASFERTISTA

Azienda leader nel settore delle macchine automatiche per il packaging ricerca un/una tecnico collaudatore trasfertista. La risorsa parteciperà alle attività di collaudo interno occupandosi anche del debug del software (PLC e MOTION), apportando le dovute modifiche; svolgerà le attività di installazione e collaudo delle linee presso i clienti, gestendo i rapporti con gli stessi per la risoluzione delle problematiche tecniche e per ottenere l'accettazione dell'impianto. Si richiede: diploma o laurea in ambito elettronico, informatico o dell'automazione; esperienza di almeno tre anni come progettista elettronico software o come tecnico trasfertista all'interno di aziende operanti nel settore dell'automazione industriale; esperienza di programmazione con i principali linguaggi di programmazione PLC e MOTION per isole robotizzate, in particolare è gradita la conoscenza di SIEMENS e ALLEN BRADLEY; conoscenze in ambito elettrico, meccanico e pneumatico. Ottime doti relazionali, predisposizione al rapporto con il cliente, predisposizione alle risoluzione di problematiche tecniche, buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a svolgere trasferte internazionali completano il profilo.

Sede di lavoro: Parma