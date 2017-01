Consiglio, Pizzarotti: "Presto un'altra assemblea pubblica sulla legionella"

Per vedere i video è necessario installare Adobe Flash Player e attivare Javascript

E' tornato a riunirsi il Consiglio comunale di Parma. Tra le prime interrogazioni, quella di Paolo Pizzigoni (altra Politica) sulla prevenzione per evitare focolai di infezione da legionella. Il sindaco Federico Pizzarotti ha annunciato un incontro che avrà luogo giovedì a cui parteciperanno anche Regione, Asl e Arpa a cui dovrebbe seguire un nuovo incontro con la cittadinanza. La data è' da fissare e il luogo potrebbe essere di nuovo la scuola Don Miliani.

I recenti casi di femminicidio a Parma sono stati al centro della comunicazione del consigliere di Effetto Parma Stefano Fornari che ha chiesto un sempre maggiore impegno per sensibilizzare specie le giovani generazioni su questi temi.

"Come uomo questi eventi mi toccano e feriscono profondamente ; per questo ho voluto costituire a Parma con l’aiuto di altre persone di grande sensibilità, l’associazione Maschi che si immischiano, che ha l’obiettivo di sensibilizzare gli uomini su questo tema, perchè il problema siamo proprio noi maschi e dobbiamo trovare la soluzione.

Abbiamo diversi progetti su cui stiamo lavorando, ma purtroppo, il nostro impegno non basterà ed è per questo che oggi chiedo al Sindaco ed agli assessori competenti, ma anche a tutte le forze politiche che rappresentano la città, di dare un segnale forte.

Come Comune abbiamo il dovere di mettere in campo tutto quanto ci è possibile, a partire dalle scuole e dai programmi educativi per crescere uomini migliori di noi.

Dobbiamo coinvolgere le istituzioni e le fondazioni per attingere a risorse importanti da dedicare ad una campagna di informazione che coinvolga tutte le realtà associative che lavorano per il contrasto alla violenza e sia supportata da scuole, università, organizzazioni di categoria, sindacati, aziende e diocesi, affinchè queste iniziative arrivino ad intercettare le più ampie fasce di popolazione possibile.

La nostra città si distingue in Italia e nel mondo per le sue eccellenze, la sua storia e la sua cultura.

Io vorrei che Parma, tramite l’impegno delle istituzioni e l’orgoglio dei suoi uomini, diventasse un punto di riferimento nazionale nella lotta contro la violenza sulle donne, un laboratorio di idee, un luogo dove svolgere convegni e sviluppare progetti.

Vorrei che simbolicamente tra qualche anno, sul nostro gonfalone venisse apposta la medaglia di « città che ha combattuto e sconfitto la violenza sulle donne».

Il vicesindaco Nicoletta Paci ha elencato l'opera messa in atto finora dal Comune e ha promesso un impegno ancora maggiore specialmente nelle scuole.

Tra le comunicazioni urgenti ha suscitato interesse quella di Nicola Dall'Olio, capogruppo del Pd, sulla scarsissima pulizia esterna degli autobus. Rispondendo al capogruppo Pd l'assessore Folli ha ammesso di avere notato la scarsa pulizia esterna di certi mezzi, specie il numero 5, e ha promesso che si farà latore di questa richiesta alla solita esterna cui è demandata la pulizia.