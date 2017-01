Truffe a imprenditori in difficoltà: condannato a oltre 5 anni

Fingendo di essere alla guida di una società di intermediazione finanziaria, fra il 2009 e il 2010 aveva fatto credere al titolare di un'azienda di potergli erogare un prestito da 300 milioni di euro e così facendo era riuscito a fargli scucire 86.400 euro a titolo di provvigioni e spese per la relativa pratica.

Ovviamente, il finanziamento non era mai arrivato e la somma versata dal malcapitato era stata intascata me mai più restituita. Per questo motivo il tribunale ha condannato Cosimo Barbiero, un 63enne di origini calabresi ma domiciliato a Parma, a una pena complessiva di cinque anni e cinque mesi di reclusione e 5.800 euro di multa. Il tribunale l'ha infatti ritenuto colpevole dei reati di concorso in truffa aggravata e continuata e di esercizio abusivo dell'intermediazione finanziaria.

Secondo l'accusa, i reati sarebbero stati commessi in concorso con altre tre persone, per le quali si procede separatamente, fra le quali Aldo Pietro Ferrari, da anni al centro di una serie di vicende il cui filo conduttore è sempre lo stesso: truffe finanziarie nei confronti di imprenditori in difficoltà, a cui vengono promessi facili finanziamenti, in realtà mai erogati.