Municipale, controlli in edifici abbandonati: 5 persone allontanate

Nuove operazioni anche questa mattina da parte della Squadra speciale della Polizia municipale nell'ottica del monitoraggio sul territorio delle attività anti degrado. Gli interventi della mattinata si sono svolti, nello specifico, per censire gli immobili abbandonati, per verificare la sicurezza delle strutture - spesso versano in condizioni pericolanti - e la presenza di eventuali occupanti abusivi, oltre che di discariche abusive.



Prima operazione all'ex scuola di Casalbaroncolo: l'edificio di proprietà comunale è stato già oggetto di interventi di allontanamento di occupanti abusivi. Oggi personale Iren, supportato dalla Squadra Speciale, ha provveduto a bonificare completamente il luogo. Tutti i rifiuti nel cortile e nelle due costruzioni in lamiera sono stati portati via.



Ulteriori accertamenti sono stati attivati anche in via San Leonardo in un casolare abbandonato vicino alla rotonda in prossimità del casello autostradale, dal quale erano già stati allontanati (con denuncia) dieci occupanti abusivi. Lo stabile è risultato vuoto, ma sono state rinvenute tracce di presenza abituale di persone, mentre nell'edificio secondario, che versa in una grave situazione di pericolosità e degrado, sono state rinvenute, identificate, denunciate e allontanate due persone.



Altro intervento in via Europa in un casolare abbandonato. A seguito di una segnalazione la squadra speciale è intervenuta nella struttura, pericolosa e fatiscente, nella quale, nonostante la recinzione e la segnalazione di pericolosità, si trovavano tre persone, che occupavano il piano superiore, al quale si accede tramite scala pericolosamente danneggiata così come la pavimentazione stessa. Le persone sono state identificate, denunciate e allontanate.



In entrambi i casi, in via San Leonardo e via Europa, le proprietà sono state informate e provvederanno a ripristinare le chiusure nel minor tempo possibile.