Controlli intorno alle scuole: i cani trovano droga nei cespugli del parco Eridania

Sono arrivati di nuovo davanti alle scuole, i poliziotti della Questura. Quando le strade tradizionali dello spaccio sono deserte. I pusher in bici non ci sono. Ma in compenso ci sono i ragazzi, gli studenti, quelli che vanno a scuola. E che dovrebbero essere protetti dal losco giro d'affari dei commercianti di sballo.

E' stata una mattina di superlavoro quella di ieri per gli uomini della questura che sono intervenuti nella zona di via Lazio, via Toscana e del parco Falcone e Borsellino con il supporto di una pattuglia cinofila, una pattuglia della Guardia di Finanza e d una della Polizia Municipale.

Lo scopo, come già in passato, setacciare le strade e le zone intorno alle scuole, scoraggiare il micro traffico di stupefacenti prima e dopo l'orario di lezione.

L'area battuta ieri, come detto, è quella che si trova intorno a quattro plessi scolastici: Ipsia, Itis, Bertolucci e Giordani oltre al grande parco che si trova tra via Mantova e via Toscana. E' qui, all’interno del Parco Eridania, dall’ingresso di via Lazio, che è stata fatta stata effettuata un’accurata perlustrazione . I cani hanno consentito di rinvenire e sequestrare, nascosti tra i cespugli, 6 involucri di marijuana per un totale di 38 grammi e diversi frammenti per un totale di 8 gr. di hashish.

Foto d'archivio