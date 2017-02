Via libera a 6 milioni per l'Ospedale vecchio

Sei milioni per l'Ospedale vecchio. E' quanto è stato votato ieri nel corso del consiglio comunale che aveva tra i punti all'ordine del giorno la variazione al bilancio 2017 sulla struttura dell'Oltretorrente da tempo al centro di dibattiti. «Siamo a una svolta - ha annunciato l'assessore ai Lavori pubblici Michele Alinovi - per la riqualificazione integrale di questo spazio». Via libera dunque a «sei milioni per i lavori che vedranno, all'interno della Crociera, uno spazio di esposizione digitale, un museo multimediale di tutto il patrimonio che c'è allo Csac di Paradigna». Alinovi ha aggiunto che «di questa cifra un milione e trecentomila euro arrivano dalla Regione Emilia Romagna nell'ambito di un bando europeo a cui noi abbiamo partecipato». A questi andranno però aggiunti «sette milioni: sei dal Piano periferie del governo Renzi più ancora uno dal Comune; saranno portati in dote nel 2019 alla futura Amministrazione». A quel punto mancheranno all'appello «ancora sette milioni dal momento che la spesa prevista per l'opera ultimata è di ventiquattro milioni». L'approvazione è arrivata dal consiglio che, su 26 presenti, ha fatto registrare 17 voti favorevoli da parte della maggioranza di Effetto Parma, otto astenuti (tra i quali Dall'Olio si è detto comunque «piuttosto perplesso sul percorso») e il solo voto contrario del consigliere di Centristi per Parma Giuseppe Pellacini. Soddisfatto l'assessore Alinovi. «Il valore dell'intervento è stato compreso» ha spiegato. Spostati invece al bilancio 2019 alcuni interventi tra cui «il centro sportivo del Cral Bormioli a Paradigna, la riqualificazione di piazzale Pablo e la nuova biblioteca di quartiere al Cinghio». Nel corso del consiglio sono state anche approvate le modifiche e le integrazioni al regolamento sugli organismi di partecipazione (17 voti favorevoli, otto contrari e due astenuti) e l'avvio degli accordi per le attività estrattive previste nella variante del Piano infraregionale delle attività estrattive (il Piae) della provincia di Parma. Definito dall'assessore all'Ambiente Gabriele Folli «un obbligo di legge», è stato approvato con 15 voti favorevoli, sei astenuti, e due contrari (Savani del M5S Parma e Pizzigoni di Altra Politica).

In apertura di consiglio, nello spazio dedicato a interpellanze e interrogazioni, Pellacini era intervenuto sullo stato della scuola materna di Vigolante in cui i «bambini sono costretti a giocare in mezzo ai sassi». Alinovi aveva rassicurato che «dopo un primo intervento eseguito a Natale, i lavori al cortile e al giardino verranno ultimati entro l'inizio di questa primavera». Il consigliere del Pd Maurizio Vescovi aveva invece presentato un'interrogazione sul Protocollo di controllo delle emissioni dell'inceneritore. «Non emergono criticità» era stata la risposta dell'assessore Folli cui Vescovi aveva replicato: «Da voi mi aspettavo dati più precisi». Pellacini era poi intervenuto sui rischi di caduta rami in via Capra a San Prospero e sul fatto che «Parma non figura nei fondi concessi dall'Europa sui progetti Smart City». Franco Torreggiani (Pd) aveva invece portato l'attenzione sui rischi legati al traffico in largo Beccaria, nella parte antistante al Pala Casalini, mentre Dall'Olio aveva riportato la preoccupazione degli abitanti di via Bergonzi e strada Scarzara per il cambio di toponomastica.