Pm10, continuano gli sforamenti "stellari". I Verdi: "Blocco totale del traffico"

Valori anche quattro volte oltre il limite di legge. Si aggiunge un altro giorno nero di polveri sottili, a Parma.



LA TABELLA: I DATI DEGLI ULTIMI 14 GIORNI



E i Verdi di Parma invocano "scelte forti ed immediate: dobbiamo predisporre incentivi forti ed immediati alla conversione verso un parco auto privato elettrico, rinnovare il parco automezzi pubblici con macchine elettriche, offrire benefici veri (con forti sgravi fiscali) ai cittadini disponibili a cambiare il loro stile di locomozione cittadina, disegnare intere zone della città off-limits al traffico in maniera strutturale, rivedere la mappa e la fluidità della viabilità al fine di velocizzare i tempi di permanenza delle auto nelle zone ad alto traffico nelle ore di punta, procedere con l’emissione di permessi di inquinamento negoziali comunali, aumentare strutturalmente le aree verdi cittadine".

Ma in particolare chiedono al sindaco Pizzarotti di dichiarare lo stato d'emergenza e di bloccare la mobilità delle auto (blocco totale) "per più giorni finché non si ridurrà fortemente la concentrazione del nocivo Pm10. Bambini ed anziani non dovrebbero uscire di casa".