"Alessia se l'è cercata": a giudizio per diffamazione la ex consigliera 5 Stelle

Il web l'aveva ripudiata, fino a costringerla a dimettersi. E ora la ex consigliera del Movimento Cinque Stelle e delegata del sindaco di Civitavecchia Rosanna Lau finirà in tribunale: citata in giudizio per il reato di diffamazione dopo la querela dei familiari di Alessia Della Pia, la 40enne parmigiana uccisa a botte da Mohamed Jella.

In un post, a femminicidio appena avvenuto, la Lau parlava di «una donna italiana quarantenne» che ha intrecciato «una relazione con un tunisino di 26 anni, che l'ammazza come un cane... non voglio vedere il suo nome nella lista delle “martiri”... Dire che se l'è cercata è il minimo... Se fosse sopravvissuta l'avrei insultata».

Un post che scatenò - fortunatamente - la bufera. Le reazioni della gente comune. A cui seguirono nella "vita reale", quelle politiche: due deputati del Pd si rivolsero al sindaco di Civitavecchia, il pentastellato Antonio Cozzolino, per chiedere di sollevare la consigliera dall'incarico. «Il mio post era un grido di rabbia, solo rabbia - si difese sempre su Facebook la Lau -. Sono le stesse parole che non molto tempo fa ho detto a un'amica vessata e maltrattata dal compagno». E anunciò le dimissioni: «Come sempre tutto viene deviato. Mi dimetto, ma non vi permettete per nessun motivo di accusarmi di aver voluto giustificare un omicidio». Il tutto seguito da un intervento del sindaco su quanto dichiarato «dalla mia ex delegata»: Cozzolino prese le distanze e chiuse con un lapidario «la violenza è sempre da condannare».

«Frasi di cui questa signora si dovrebbe vergognare all’istante. Il femminicidio è un crimine contro i diritti e contro l’umanità. Nessuno, nessuno, può permettersi di infangare la memoria di chi ha perso la vita così tragicamente. Si vergogni per quello che ha detto, e chieda scusa alla memoria di Alessia e a Parma», aveva reagito il sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

Ora la ex consigliera grillina ha ricevuto una citazione diretta in giudizio e il 31 marzo dovrà presentarsi al tribunale di Civitavecchia per la prima udienza del processo davanti al giudice monocratico. La famiglia di Alessia, assistita dal legale Stefano Melcarne, intende costituirsi parte civile.