Tentano il colpo in appartamento ma i vicini li fanno arrestare

Due a far da palo e due a provare a scassinare la porta d'ingresso. Ma i vicini di casa sono stati più veloci. E così in manette sono finiti in quattro: un uomo, due donne e un minorenne, tutti nomadi e residenti nel Nord Italia. Pluripregiudicati tutti, salvo il 16enne che era con loro.

L'ultimo colpo lo hanno tentato in un condominio di via Emilio Lepido, al civico 30. Erano le 17 quando alcuni residenti nello stabile hanno sentito dei forti rumori contro una porta di uno degli appartamenti e hanno visto alcune presenze sospette sui pianerottoli. Allarmati, hanno chiamato il 113 e sul posto in pochissimi minuti è arrivata una pattuglia della Squadra Volanti. I quattro - J.J., una 36enne residente in provincia di Torino, J.B., 33enne residente in provincia di Verona, J.M., una 40enne originaria di Brescia, e il 16enne D.M.- sono stati arrestati in flagranza di reato per furto in abitazione aggravato in concorso. E due di loro sono stati denunciati anche per porto ingiustificato di chiavi o grimaldelli.

Sottoposti a perquisizione personale, nelle borse delle due donne sono stati trovati due paia di guanti da lavoro in gomma e tessuto, un oggetto di plastica usato solitamente per far scattare la serratura delle porte blindate, una torcia elettrica ed un cacciavite di grosse dimensioni.



I tre maggiorenni sono in attesa del processo con rito direttissimo; il minorenne è stato trasferito in una struttura per minori.