L’Agenzia regionale di Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha diffuso un’allerta per l'attivazione della fase di attenzione per criticità idraulica e idrogeologica, per le piogge attese a partire dal pomeriggio di domani nell’area appenninica della Regione, dal Piacentino al Bolognese. Le precipitazioni tenderanno a intensificarsi tra la serata e la notte tra domenica e lunedì, quando dovrebbero esaurirsi. Localmente potranno avere carattere di rovescio di intensità moderata.