I funerali di Umberto Fabi si terranno oggi alle 15 alla Pieve di Valera, dove nel vicino Tempio sarà cremato. Il 57enne, attore, regista, autore e docente, era professionista dal 1987: Fabi aveva operato nel teatro sperimentando vari e differenti linguaggi, dal canto al burattino, «nella ricerca di una attorialità specifica», come raccontava lui stesso.

Molto attivo nel teatro per ragazzi, ha scritto numerosi testi partecipando a diverse rassegne internazionali. Ha collaborato anche con i licei. Per la sua morte non solo il mondo della cultura è in lutto, ma anche quello della scuola. r. c.