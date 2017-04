Bocconi avvelenati: sono sei i casi accertati in città

Il Comune lancia una campagna contro i bocconi avvelenati in città. Una questione bollente e insieme delicatissima, che sta a cuore a migliaia di persone - soprattutto a quanti dividono la vita con un amico peloso - su cui le parti in causa stanno molto attente a misurare le parole: se ne parli troppo rischi l'effetto-emulazione (ricordate i sassi dal cavalcavia?), se ne parli male rischi la psicosi e il dilagare dei falsi allarmi.

Già, tutto vero. Ma che a Parma esista una reale emergenza non sono gli «altolà» e nemmeno i titoloni dei giornali a confermarlo. Basta la freddezza dei numeri che arrivano dall'assessorato Ambiente: nell'arco di tutto il 2016 erano state sei le segnalazioni di possibili esche avvelenate: tutte risultate negative.

Quest'anno finora sette segnalazioni: di queste ben sei sono risultate positive (via Olimpia, stradello Padova, Parco Martini, via Madonnina Gigli, via Bucci-Cappelluti e piazzale Lubiana). Vuol dire due bocconi avvelenati ogni mese e sono davvero troppi, se consideriamo che il 2017 è appena cominciato.

Cosa si può fare, dunque? «Vista la frequenza elevata dei casi- esordisce il sindaco Federico Pizzarotti - stiamo costituendo un tavolo di lavoro insieme ad Ausl, Gela (le guardie ecologiche volontarie di Legambiente, ndr), le associazioni animaliste e quelle sanitarie del territorio per valutare insieme le tipologie d'indagine preventiva e i provvedimenti da adottare nelle zone più colpite dal fenomeno».

Oltre alla necessità di «indagare», c'è la volontà di informare: presto nei parchi e nelle aree di sgambamento compariranno cartelli, volantini per fornire tutta una serie di «dritte» ai proprietari dei cani (a cominciare da cosa si deve fare nel caso si individui un'esca sospetta). Non solo. «L'azione informativa andrà anche a spiegare quale sono le conseguenze per i colpevoli», e l'assessore Folli ricorda che lasciare un'esca avvelenata è un reato, si rischia il carcere.

In campo anche i volontari. «Ci siamo mobilitati dalla metà di febbraio - conferma Alessandra Uni delle Guardie ecologiche volontarie di Legambiente - e prima di tutto abbiamo organizzato una serata di informazione con gli uomini del Corpo forestale Facciamo perlustrazioni ed eventuali bonifiche. Abbiamo fatto più di dieci uscite finora: diamo informazioni ai proprietari dei cani, ad esempio come si debbano comportare se vedono qualche persona sospetta».

Cercare di seguirne i movimenti, annotare un numero di targa. Tutto può essere utile, anche se nessuno nasconde che cogliere sul fatto un «killer» dei bocconi sia un'impresa ardua.

C'è chi chiede le telecamere: una possibilità che il sindaco non esclude a priori, ma con le dovute delimitazioni: che siano dispositivi temporanei, itineranti, e sufficientemente nascosti.