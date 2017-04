Torna il maltempo? Allerta temporali sulle pianure dell'Emilia-Romagna

Una fase di attenzione per temporali è stata attivata su tutte le pianure dell’Emilia-Romagna dalle 21 di oggi fino alle 18 di domani, mercoledì 5 aprile. Lo comunica il bollettino dell’Agenzia regionale di Protezione civile.

Un minimo depressionario proveniente da nord-est - si legge nel bollettino di allerta - transiterà su tutta la pianura emiliana a partire dalla serata di oggi martedì 4 aprile, determinando una linea d’instabilità con associati fenomeni a carattere di rovescio e temporalesco, che potranno interessare soprattutto il settore occidentale. Nel corso del pomeriggio di domani, mercoledì 5 aprile, è prevista la progressiva attenuazione e successivo esaurimento dei fenomeni.

Oggi nel Parmense, occhi puntati al cielo in serata: in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità con piogge; nuvoloso sui rilievi. Domani, al mattino molto nuvoloso con piogge e temporali in pianura. Sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità con piogge. Nel pomeriggio, in pianura, tendenza ad attenuazione della nuvolosità con piogge; sui rilievi nuvolosità variabile con rovesci temporaleschi; dalla sera tendenza ad attenuazione della nuvolosità.