Parma, il cane antidroga Jago trova la droga tra le siepi

La Polizia fa sapere che nell’ambito dei servizi straordinari di Controllo del Territorio della Polizia di Stato, ieri sera sono stati svolti controlli antidegrado con particolare attenzione alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti ed al contrasto dei reati in genere.

Il servizio è stato effettuato sotto il coordinamento del Dirigente dell’UPG-SP della Questura di Parma con l’impiego, oltre che delle Volanti della Polizia di Stato in servizio sul territorio, di un’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato, delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e della Polizia Municipale di Parma.

I controlli si sono concentrati nelle aree urbane oggetto di segnalazioni tramite esposti da parte dei cittadini quali: il Centro Storico, le aree verdi dei Parchi Cittadini, Viale Vittoria e Via dei Mille.

Grazie all’ausilio del cane Jago antidroga del reparto cinofili di Bologna della Polizia di Stato, sono stati rinvenuti 9 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente tra le siepi delle aree di parcheggio dello spartitraffico tra Viale Vittoria e via dei Mille. All’interno del Piazzale Santa Croce è stato rinvenuto e sequestrato un panetto di stupefacente tipo hashish e tra le siepi contigue al muro di contenimento adiacente al circolo “Giovane Italia” sono stati trovati e sottoposti a sequestro altri 14 involucri termosaldati con all’interno sostanza stupefacente.

L’attività complessiva del controllo congiunto ha consentito di controllare 55 persone di cui 17 stranieri e di sequestrare 108 grammi di sostanza stupefacente, di cui 97.6 grammi di Marijuana e 10.4 g di Hashish.

Nel contesto dei medesimi controlli ieri è stato disposto dal Questore di Parma un provvedimento di sospensione dell’attività nei confronti del “Bar Europa” ubicato in P.le Dalla Chiesa 13.

L’attività commerciale è stata oggetto di numerosi interventi da parte della Squadra Volante della Polizia di Stato nel corso del 2017. Nel gennaio scorso, in due diverse occasioni, alcuni soggetti extracomunitari hanno aggredito il personale dipendente del bar, procurandogli lesioni guaribili in 30 gg. In entrambi i casi è stato accertato che gli aggressori sono soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti nelle zone prossime all’attività commerciale o addirittura all’interno della stessa. A marzo di quest’anno le volanti della Polizia di Stato sono intervenute anche per una violenta lite sempre all’interno dell’esercizio ed in più occasioni, durante i costanti controlli degli avventori, è stata riscontrata la presenza di soggetti con precedenti specifici in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti in narrativa hanno così determinato l’adozione del provvedimento della sospensione per giorni 15 della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande e la contestuale cessazione dell’attività a partire dal 04 aprile 2017.