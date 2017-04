Segnaletica "segata" e via Emilia bloccata: passano le Porte Vinciane

Viaggio delle Porte Vinciane: atto secondo. Nuovo trasporto eccezionale con giganti di lamiera e chiusura del traffico lungo la via Emilia dalle 22 all’alba di ieri. A vegliare sul passaggio di queste paratoie larghe otto metri e con un peso di ottanta tonnellate un vero e proprio pool di esperti. Un passaggio che ha reso necessarie modifiche (forzate: cartelli "segati" e rimontati lungo il passaggio e altre operazioni) alla cartellonistica e non solo. A cominciare dalle cinque pattuglie della Stradale di Parma, guidate dal comandante Eugenio Amorosa, e dai tecnici della ditta impegnata nel trasporto, la Fagioli spa. Ma preziosa è stata anche la collaborazione della polizia municipale rispettivamente di Parma, Noceto, Fontanellato e Fidenza. A questi si aggiunge naturalmente il supporto della Protezione civile. Ma cosa sono e soprattutto a cosa servono queste paratoie? Fanno parte del progetto “Porte Vinciane “ e verranno impiegate a formare la diga di chiusura delle acque del Po in località Isola Serafini nel piacentino. Tutto per rendere navigabile commercialmente il corso d’acqua fino a Piacenza.