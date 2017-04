Servizio di trasporto gratuito all’interno della Villetta

Ade S.p.A. informa che per il 2017 è stato ampliato il servizio di trasporto gratuito all’interno del cimitero della Villetta, effettuato su vetture elettriche noleggiate da ditta specializzata e condotte da volontari del CRAL TEP.

Tale servizio, attivato per la prima volta nel 2006 e da allora ad oggi effettuato ogni anno nel periodo della commemorazione dei defunti, ha riscosso il gradimento dei visitatori, molti dei quali hanno richiesto la possibilità di usufruirne anche in altri periodi dell’anno.

La Società pertanto, in accordo con l’Amministrazione Comunale ha recepito le richieste dei visitatori ed ha predisposto, insieme al CRAL TEP, che l’ha affiancata fin dal principio grazie all’impegno dei suoi volontari, il calendario ove sono riportati i periodi in cui funzionerà il servizio:

In occasione delle festività pasquali nei giorni 14-15-16 e 17 Aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00

A partire dal mese di Maggio fino ad Ottobre ogni primo mercoledì del mese

nei seguenti orari:

Mercoledì 3 Maggio 2017

Dalle 08.30 alle 12.30. Dalle 14.30 alle 17.00

Mercoledì 7 Giugno 2017

Dalle 08.30 alle 12.30. Dalle 14.30 alle 17.00

Mercoledì 5 Luglio 2017

Dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Mercoledì 2 Agosto 2017

Dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Mercoledì 6 Settembre 2017

Dalle ore 08.30 alle ore 12.30. Dalle 14.30 alle 17.00

Mercoledì 4 Ottobre 2017

Dalle ore 08.30 alle ore 12.30 Dalle 14.30 alle 17.00



Nel periodo della Commemorazione dei defunti dal giorno 22 Ottobre al giorno 2 Novembre ore 08.30 / 12.30 – 14.30 / 17.00

Nel mese di Dicembre, ore 08.30 / 12.30 – 14.30 / 17.00 nelle date:

Mercoledì 6 Dicembre

20-21-22-23 Dicembre