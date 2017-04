Controlli dei vigili tra S.Leonardo e Pablo: 47 multe e tre veicoli sequestrati

Controlli della Polizia Municipale nel quartiere di San Leonardo, Pablo e stazione. Nel pomeriggio ieri due ispettori e 8 agenti della Struttura Operativa Tutela della città e della Struttura Operativa pronto Intervento e Viabilità, sono stati impegnati in via S. Leonardo, via Savani e via Palermo dove sono stati effettuati controlli di Polizia Stradale utilizzando Telecamere targa scanner.

Sono stati controllati 56 veicoli ed elevate 47 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. In particolare sono state riscontrate violazioni per omessa revisione periodica, mancanza di copertura assicurativa verso terzi, violazioni alla segnaletica stradale, mancato uso delle cinture di sicurezza, uso del cellulare durante la guida, pubblicità abusiva su veicoli, attività abusiva di noleggio con conducente e circolazione con carta circolazione ritirata. Le violazioni elevate hanno portato inoltre al sequestro di tre veicoli ed al fermo amministrativo di altri due.

"Durante il servizio - si legge in una nota - sono state identificate 66 persone, di cui 47 conducenti di veicoli a motore, 9 conducenti di velocipedi e 10 appartenenti ad aggregazioni giovanili.

E' stato inoltre effettuata attività di monitoraggio e del rispetto del Regolamento di polizia urbana e dell'ordinanza recentemente adottata sul divieto di consumo di alcolici in piazza Dalla Chiesa".