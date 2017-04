Raccolta differenziata, Folli: "Sfioriamo l'80%: ora nuovi servizi"

Dal 72,9% del primo trimestre del 2016 al 79,4% dello stesso periodo di riferimento del 2017. Il tema è la raccolta differenziata dei rifiuti e i numeri (canche per effetto del metodo di calcolo del nuovo decreto ministeriale) sono quelli raggiungi nel comune di Parma.

“E' una grande soddisfazione e motivo di orgoglio per il determinante contributo che hanno dato i miei cittadini al raggiungimento di questo obiettivo che mai prima d’ora una città delle nostre dimensioni aveva raggiunto”, ha commentato il sindaco Federico Pizzarotti. L’assessore all’Ambiente Gabriele Folli ha aggiunto: “E’ un risultato importante che ci ha permesso in questi anni di ridurre in maniera drastica l’impronta ambientale per la gestione dei rifiuti della nostra città senza incrementare i costi del servizio per le famiglie. Ora è il momento di offrire nuovi servizi ed opportunità di riduzione della tariffa ai comportamenti virtuosi, oltre a quanto già avviene con la tariffazione puntuale sin dal luglio 2015”

Nel dettaglio gli indicatori principali hanno registrato incrementi positivi di raccolta dei materiali per carta e cartone (+1,1% rispetto al 2016), frazione organica (+0,5%), plastica e barattolame (+2,1%) e vetro (+8,7%).

Altro dato importante per quanto riguarda la raccolta domiciliare del secco non riciclabile che nel primo trimestre ha visto un calo del 6%.