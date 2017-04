Weekend col sole: picchi di 25 gradi

Sole e temperature in aumento, con punte di 25 gradi al Centronord, ed in particolare in Toscana: sono le previsioni per il weekend che si sta per aprire dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it. «L'alta pressione che sta tornando ad allungarsi sulla nostra Penisola - spiegano - si consoliderà nel weekend quando, stabilmente posizionata sul nostro Paese, ci regalerà giornate molto soleggiate con pochi annuvolamenti sui rilievi del Nord e domenica in Sicilia. Le temperature massime saliranno ulteriormente e in molte zone del Centronord verranno superati i 20 gradi con punte di 25, valori sopra le medie del periodo. Il dominio dall’alta pressione proseguirà anche nella giornata di lunedì, mentre martedì una perturbazione attraverserà il Nord Italia».

Martedì, in particolare - sempre secondo i meteorologi - l'indebolimento dell’alta pressione favorirà il passaggio della coda di una perturbazione in movimento sull'Europa centro-orientale, con il ritorno di precipitazioni sulle Alpi, al Nord-Est, in Emilia Romagna e, successivamente, sul medio Adriatico. Mercoledì la perturbazione attenuata scivolerà al Sud dove darà luogo a dell’instabilità sulle zone montuose. In seguito a questo passaggio instabile, concludono, le temperature tra martedì e mercoledì subiranno un calo al Nord e sul versante Adriatico.

