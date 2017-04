Notte di razzia sulle auto nel parcheggio del Dus: denunciato 20enne

La notte "brava" è quella appena trascorsa: quattro vetture razziate all'interno del parcheggio Dus in viale Mentana. Ad accorgersene, una guardia giurata che ha allertato il 113 , ed è così che la Volante della Polizia ha provato a rintracciare l'autore dei furti.

Nei pressi di via Abruzzi, gli agenti hanno notato un giovane che si aggirava con fare sospetto tra le auto parcheggiate.

Sottoposto a perquisizione, M.S. J.C., 20 anni, italiano originario del Brasile, residente a Parma, è stato trovato in possesso di diversi paia di occhiali, telefoni cellulari, lettori Mp3, un utensile frangi-vetro ed un coltello a serramanico. Di cui non ha saputo fornire adeguate spiegazioni agli agenti.

Condotto in Questura per ulteriori accertamenti, il giovane è stato denunciato per furto aggravato, danneggiamento aggravato, ricettazione e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Gli oggetti rinvenuti nello zaino del ragazzo, sono stati sottoposti a sequestro in attesa di essere restituiti ai legittimi proprietari.

