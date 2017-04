Viale dei Mille, torna il cane Jago: tra le siepi 47 involucri di droga

Torna in azione Jago. E questa volta il fiuto del cane dell'Unità Cinofila della Polizia ha permesso di ritrovare tra le siepi del parcheggio tra viale dei Mille e viale Vittoria un buon quantitativo di droga. In particolare, il cane ha portato tra le mani del suo conduttore 47 involucri termo-saldati con all’interno marijuana per un totale di 157.2 grammi. Nella stessa zona sono stati rinvenuti e sequestrati anche diversi frammenti di hashish per il peso di 124.1 grammi, per un totale complessivo di di 281.3 grammi di droga sequestrata.

L'Unità cinofila è stata attivata durante un servizio straordinario di controllo del territorio mirato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio e dei reati in genere.

Il servizio è stato effettuato sotto il coordinamento della Questura di Parma con l’impiego, oltre che delle Volanti della Polizia di Stato in servizio sul territorio, di un’unità cinofila della Polizia di Stato con sede a Bologna, delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e degli equipaggi della Polizia Municipale di Parma.

I controlli mirati si sono concentrati nelle aree oggetto di segnalazioni tramite esposti da parte dei cittadini: il centro storico, viale Vittoria e via dei Mille, la zona del quartiere Montanara i parchi “Falcone e Borsellino”, parco “Ferrari” la zona di Porporano e strada Bassa dei Folli.



Durante il servizio sono state controllate oltre 60 persone di cui 24 extracomunitari, 3 dei quali denunciati a vario titolo, e 20 veicoli.

Dall’inizio del mese di aprile nei controlli straordinari sono stati sequestrati e sottratti al mercato dello spaccio quasi 400 grammi di sostanza stupefacente, controllate 345 persone e oltre 100 veicoli, denunciate 13 persone e di arrestate 3.