Inseguimento in centro: auto contro un muro, nigeriano aggredisce i carabinieri

Folle inseguimento per le vie del centro stanotte, finito con un arresto e alcuni feriti. Tutto è nato da un rosso non rispettato da parte di un nigeriano all'incrocio tra viale Bottego e via Garibaldi. Dietro l'auto del nigeriano però c'era una pattuglia dei carabinieri, che gli ha intimato di fermarsi. Per tutta risposta, l'automobilista ha iniziato una folle corsa, terminata solo in via Saffi, quando la sua auto è finita contro un muro.

Sceso dall'auto, l'uomo è stato bloccato non senza fatica. Nella colluttazione un militare ha riportato una forte contusione alla spalla, mentre un altro carabiniere, che era alla guida, è rimasto ferito alla fronte. L'auto dei militari ha riportato vari danni.

Il nigeriano si era dato alla fuga perché era privo di patente e assicurazione. Addosso gli è stato trovato un coltello a serramanico da 18 centimetri di lama. È stato arrestato.