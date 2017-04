L'assessore Ferretti: la Scuola per l'Europa sarà pronta a settembre

L'assessore al Bilancio Marco Ferretti ha annunciato in Consiglio che i lavori interni alla Scuola europea sono finiti e si sta lavorando alle finiture esterne. Per questo la scuola sarà pronta a settembre. L'annuncio è stato dato in occasione del voto di una delibera che assegna per 30 anni il diritto di superficie alla Scuola europea dell'area su cui sorge la struttura del Campus, per poter ottenere i 3,9 milioni di euro di finanziamenti del Miur per chiudere i lavori. Il capogruppo Pd Nicola Dall'Olio ha annunciato il voto a favore del Pd, ricordando però un ritardo di 5 anni dovuto anche a colpe dell'attuale giunta.

In Consiglio si è parlato anche del ponte di Castelnuovo, che rimarrà chiuso.