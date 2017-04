Il ponte di Castelnuovo rimarrà chiuso

Il ponte dei Tedeschi di Castelnuovo è stato chiuso perché non rispetta le condizioni di sicurezza per il transito: è infatti un guado. L'intenzione è però di trovare un percorso per renderli agibile anche se al momento non ci sono fondi disponibili per interventi. Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica Michele Alinovi rispondendo a un'interrogazione del capogruppo Pd Nicola Dall'Olio durante il Consiglio comunale.